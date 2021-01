La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) dénoncent les actes de vandalisme et de violence perpétrés par certains groupements et ne constituant point des revendications sociales.

Dans un communiqué publié mardi 19 janvier 2021, la CONECT appelle les autorités à “gérer” les troubles nocturnes survenus ces derniers jours dans plusieurs villes et quartiers en Tunisie, conformément à la législation en vigueur, afin d’assurer la sécurité des institutions et des citoyens et de faire régner l’ordre, soulignant dans un communiqué que “ces actes engendrent, non seulement, un climat d’insécurité et de peur, mais ont également un impact économique manifestement négatif.

Pour sa part, l’UTAP non seulement dénonce ces troubles mais juge injustifiés les actes de pillage et de vandalisme qui ont ciblé les biens publics et privés. Mais l’organisation agricole exprime, dans un communiqué, son soutien aux mouvements de protestation pacifiques encadrés qui demeurent un acquis garanti par la Constitution tunisienne pour revendiquer les droits de toutes les catégories et les régions au développement, à l’emploi et la dignité.

Des émeutes nocturnes et des actes de pillage et de vandalisme ont éclaté, depuis le 14 janvier, dans plusieurs régions et quartiers de la Tunisie, à l’issue desquels, 632 individus ont été arrêtés, selon Khaled Hayouni, porte-parole du ministère de l’Intérieur.