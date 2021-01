Le confinement général décrété en Tunisie du 14 au 17 janvier 2021 sera suivi par un autre mais plus ciblé à partir du lundi 18 janvier jusqu’au 24 du même mois. C’est ce qu’a indiqué Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé et directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Dans une déclaration recueillie par l’agence TAP, samedi 16 courant, Ben Alaya explique que le confinement ciblé consiste à interdire toutes les manifestations et tous les rassemblements ainsi que les déplacements entre les régions outre le couvre-feu, et de privilégier le travail par alternance et le télétravail.

Elle souligne, par ailleurs, qu’à la lumière des résultats du confinement général, le comité scientifique proposera une série de mesures à prendre pour diminuer le nombre de cas graves et éviter l’effondrement du système de santé.

Elle assure que le Comité scientifique avait proposé à la Commission nationale de lutte contre le coronavirus l’instauration d’un confinement général de trois semaines, mais celle-ci a opté pour un confinement général de quatre jours suivi d’un confinement ciblé vu les difficultés du pays.

Ben Alaya explique que la hausse du nombre de cas détectés est due à la hausse du nombre de tests effectués qui a évolué de 6 000 à 15 000 tests par jour, ce qui permettra, par conséquent, de connaître le niveau réel de propagation du coronavirus dans toutes les régions du pays.

A noter qu’en la date du 14 janvier 2021, 4 170 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été signalées sur un total de 15 132 tests effectués. Et 50 décès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte le bilan à 5 528 morts du coronavirus et un total de 175 065 cas confirmés dont 125635 guérisons après le rétablissement de 1025 personnes.

A noter que la Tunisie figure désormais parmi les cinq pays africains les plus infectés par le coronavirus, aux côtés de l’Afrique du Sud, du Maroc, de l’Algérie et de l’Ethiopie…