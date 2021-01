Durant le 4ème trimestre 2020, la production totale en pièces de NEW BODY LINE a plus que doublé réalisant une augmentation de 111.53% avec un volume global de 243 961 pièces produites et vendues contre 115 332 pièces pour la même période en 2019.

Cette augmentation s’explique essentiellement par l’augmentation fulgurante de la production des articles intelligents de 472.90% contre une baisse de celle de la lingerie basique de 18.76%.

Sur l’ensemble de l’année 2020, la quantité globale produite et vendue a accusé une légère baisse de 3.4% passant de 626 537 unités à 605 245 unités.

2. Chiffre d’affaires :

Le chiffre d’affaires global du 4ème trimestre 2020 a augmenté de 64,12% et s’est élevé à 1 752 315 DT, contre 1 067 701 DT pour la même période en 2019.

Dénotant d’une reprise très accélérée de l’activité.

En effet, les clients qui sortaient du confinement en Europe et qui n’avaient pas alimenté leurs stocks vue l’incertitude et le doute qui les ont dominés durant cette période là, ne voulaient pas rater les ventes de fin d’année pour les fêtes de Noël et du nouvel an. Ils ont ainsi cherché des fournisseurs de proximité, très réactifs et fiables pour produire très vite et bien. Ce sont justement les points forts de NEW BODY LINE qui au fil des années a su forger sa réputation avec ces avantages. Plusieurs nouveaux clients ont de ce fait, frappé à notre porte.

De plus, New Body Line s’est investi dans « la recherche et développement » afin de lancer des produits innovants et utiles pour faire face à la pandémie du Covid-19. C’est ainsi que « le masque barrière intelligent » a été lancé et s’est démarqué des autres produits qui ont inondé les marchés aussi bien local qu’Européen.

C’est un masque en plus d’être conforme aux normes internationales pour la filtration et le pouvoir de respirabilité, il présente plusieurs autres avantages : le confort, l’anti buée, la très faible perdition phonique, l’efficacité garantie pour 30 lavages. Mais la caractéristique la plus importante de ce masque c’est surtout qu’il soit anti bactériens et qu’il tue le corona virus par simple contacte avec le tissu en mois de 30 secondes.

La société a aussi tenu bon pour faire profiter la Tunisie de cette innovation et a lancé une nouvelle marque appelée For.me qui est distribuée dans les circuits Pharmaceutique et ventes aux entreprises. Ce produit a été très apprécié par les consommateurs et a réalisé de très belles ventes.

Cette nouvelle marque For.me a propulsé les parts des ventes sur le marché local qui ont plus que quadruplé.

Le chiffre d’affaires local est passé à 187 187 DT durant ce 4ème trimestre 2020 contre 34 848 DT durant la même période de l’année précédente avec une augmentation de 437%.

Cette nouvelle marque très prometteuse de produits intelligents divulguera plusieurs nouveautés durant l’année 2021.

3. Activité commerciale :

Durant le 4ème trimestre 2020 et à cause de la pandémie, tous les salons et rendez-vous commerciaux internationaux ont été annulés.

New Body Line a participé au salon Destination Africa dans sa version virtuelle et a eu plusieurs contacts intéressants en Egypte et dans d’autres pays.

Nous avons aussi gardé le contact avec nos clients par e-mails, téléphone et les vidéos conférences par internet en attendant une reprise normale des activités commerciales et des jours meilleurs.

Durant le 4ème trimestre nous avons travaillé avec 14 clients dont 2 locaux.

4. Investissements :

La société NBL n’a presque pas fait d’investissement courant le 4ème trimestre 2020.

5. Endettement :

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.