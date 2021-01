Les commerces, les grandes et moyennes surfaces, les marchés de gros, les marchés municipaux ainsi que les commerces de vente de gros et de détail poursuivront leurs activités normalement durant le confinement sanitaire général mais dans la limite du couvre-feu, souligne jeudi le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Dans un communiqué, le ministère a tenu à rassurer la population sur la disponibilité de toutes les denrées alimentaires, rappelant que les opérateurs économiques concernés par l’approvisionnement en produits alimentaires et de consommation sont dispensés du couvre-feu.

Un confinement sanitaire total a été décrété par le comité national de lutte contre le coronavirus, et ce à partir de ce jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021, à l’exception des secteurs vitaux, a annoncé mardi soir le ministre de la santé Faouzi Mehdi, lors d’une conférence de presse. Le couvre-feu est toujours maintenu mais l’horaire a été révisé et s’applique, à partir de 16h jusqu’à 06 du matin, selon la même source.