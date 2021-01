Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, dans le cadre de son souci de fournir aux Tunisiens le vaccin Covid-19, le plus rapidement possible, et de limiter la contagion et de réduire le nombre de décès.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, souligné la nécessité de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des Tunisiens, invitant le ministre des Affaires étrangères à multiplier les contacts avec ses homologues pour que la Tunisie puisse obtenir le vaccin dans les plus brefs délais.

L’entrevue a, aussi, permis de passer en revue les relations bilatérales et multilatérales et d’évoquer le mandat de la Tunisie à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies et les questions inscrites à l’ordre du jour de cette instance onusienne, a indiqué la présidence de la République.