Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a présidé, mardi 12, par visioconférence, une séance ouverte de haut niveau du Conseil de sécurité sur la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Il a mis en avant l’importance d’une évaluation des avancées réalisées dans l’exécution de la résolution onusienne 1373 et passé en revue les mesures prises par la Tunisie depuis 2011 pour adapter ses législations aux textes internationaux.

Le ministre s’est félicité du niveau de la coopération établie entre la Tunisie et les organes onusiens concernés par la lutte antiterrorisme. Il a réaffirmé l’adhésion effective de la Tunisie à tous les mécanismes et alliances internationales, continentales et régionales de lutte contre le terrorisme.

Il a mis l’accent sur la nécessité de maintenir la lutte contre le terrorisme en tête des priorités nationales et internationales, à la lumière, notamment des lourdes conséquences de la pandémie mondiale (Covid-19). Les organisations terroristes ont profité des répercussions de la crise sanitaire sur les plans économique, politique et social, pour faire répandre leur pensée destructrice et polariser les catégories précaires et marginalisées.

Jerandi a fait observer, dans ce contexte, que la résolution 2532 adoptée par le Conseil de sécurité à l’initiative de la Tunisie et de la France déclare la cessation générale et immédiate des hostilités dans toutes les situations de conflit, pour faire face à la pandémie de Covid-19, sauf pour les opérations militaires dirigées contre les groupes et organisations terroristes.

Cette réunion de haut niveau a été couronnée par l’adoption de la Déclaration de la Tunisie sur la question de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

Le Conseil de sécurité a réaffirmé l’importance du respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de la primauté de la loi, éléments essentiels pour lutter efficacement contre le terrorisme.

Le Conseil de sécurité a appelé à poursuivre sa coopération volontaire avec le secteur privé et la société civile pour développer des mécanismes plus efficaces de lutte contre l’utilisation de l’Internet à des fins terroristes.

Les membres du Conseil ont réitéré leur détermination à mettre en place une réponse internationale forte et unifiée au terrorisme.

Cette réunion sur le thème ” La coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme ” coïncide avec le 20e anniversaire de l’adoption de la Résolution 1373 qui a été prise à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

La résolution 1373 invite tous les Etats Membres à mettre en œuvre des mesures afin de renforcer leur capacité juridique et institutionnelle de lutte contre les activités terroristes sur le territoire national, au niveau régional et dans le monde entier.

La résolution a aussi porté sur la création du Comité contre le terrorisme (CCT), composé des 15 membres du Conseil de sécurité et chargé de contrôler l’application de ses dispositions.

Rappelons que le président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier et Représentant permanent de la Tunisie, Tarek Ladeb, a placé le programme de travail du mois de janvier sous le signe du réengagement de la communauté internationale en faveur du multilatéralisme et des idéaux des Nations Unies.