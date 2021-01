Un deuxième décaissement des subventions destinées aux exportateurs tunisiens et accordées au transport aura lieu d’ici fin janvier 2021, a déclaré, mardi à TAP, le vice-président de la Chambre Syndicale Nationale des Sociétés de Commerce International, Zied Jaouadi.

La moitié de ces ces subventions destinées au transport et visant à soutenir les entreprises dans cette conjoncture influencée par l’épidémie du Coronavirus, a été décaissée la semaine dernière par le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Mardi, lors d’une réunion, entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohammed Bousaid, et le président de la Chambre Syndicale Nationale des Sociétés de Commerce International, Taoufik Melih, avec la participation des représentants de l’UTICA, et du Cepex, les intervenants ont évoqué la nécessité de réviser le cadre juridique des entreprises du commerce international.

Ce cadre réglementaire n’a pas été amendé depuis l’année 1994. Sa révision permettra aux entreprises exportatrices de promouvoir leurs exportations vers les marchés africain, algérien et libyen, d’après les intervenants à cette réunion.

Les représentants de la Chambre Syndicale Nationale des Sociétés de Commerce International ont revendiqué, lors de cette entrevue, l’implication du secteur privé dans les démarches de restructuration du CEPEX et de Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX), qui ont démarré en 2020.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les difficultés entravant l’activité des sociétés exportatrices, notamment en matière de transport et de logistique.

Une rencontre est ainsi prévue avec la participation du ministres du Commerce et celui de Transport et de la logistique, ainsi que des représentants de l’UTICA, pour examiner les difficultés rencontrées au niveau des ports et définir les moyens permettant de les surmonter, notamment en ce qui concerne le port de Radès, principal port maritime pour l’exportation des marchandises tunisiennes.