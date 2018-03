Marouane EL ABASSI, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), s’est réuni, vendredi 2 mars 2018, avec une délégation du Conseil des Chambres mixtes (CCM) conduite par son président, Foued LAKHOUA.

A cette occasion, les représentants des Chambres mixtes ont exprimé leurs souhaits quant à l’amélioration de l’environnement des affaires en Tunisie, du financement des PME tunisiennes et des sociétés non résidentes ainsi que l’encouragement des investissements de et vers la Tunisie.

Le change a été au centre des débats dont, particulièrement, la simplification des procédures relatives à l’investissement ou l’exportation des services par les entreprises tunisiennes, le transfert des dividendes, la fiche d’investissement, les comptes d’attente …

Il a également été question des moyens à mettre en œuvre par la BCT en vue de stabiliser le dinar vis-à-vis des devises étrangères.

Au cours de la réunion, El Abassi a insisté sur l’importance d’accélérer le rythme des réformes tout en adoptant une «approche concertée, réactive et concrète». La démarche de la BCT, a ajouté le gouverneur, est de prioriser les dossiers tout en redoublant d’efforts et d’ingéniosité, car «nous sommes en train de faire face à une situation d’urgence», insiste-t-il. Ainsi, il a annoncé l’accélération du processus de digitalisation de la fiche d’investissement.

A l’issue de la rencontre, il a été annoncé la tenue de réunions techniques BCT–Chambres mixtes, en vue de garantir le réalisme et l’efficience des solutions envisageables.