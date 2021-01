L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) et l’Association tunisienne des initiatives éducatives organisent, du 11 au 31 janvier 2021, des sessions de formation sur la programmation, en prévision de la semaine arabe de la programmation.

Ces sessions, qui seront assurées par des experts, ont pour objectif d’initier les enseignants arabes qui prendront part, à cette manifestation, à la programmation, selon un communiqué publié, dimanche, par l’Alecso.

La semaine arabe de la programmation se tiendra du 8 au 15 février 2021, sous le thème “la programmation et les arabesques”. Elle est destinée aux élèves dont la tranche d’âge est comprise entre 8 et 16 ans qui auront l’occasion, lors de cette manifestation, de renforcer leurs connaissances en matière de culture technologique.

Les participants souhaitant participer à cette manifestation peuvent consulter le guide de la session 2021 sur le site: https://arabcodeweek.org, qui comporte toutes les démarches de participation.

Le thème de cette manifestation a été choisi dans l’objectif de valoriser le patrimoine culturel arabe.

D’après l’Alecso, la semaine arabe de la programmation offrira l’occasion aux élèves et enseignants arabes de mettre en avant leurs compétences en matière de nouvelles technologies et de programmation et de renforcer leurs connaissances éducatives et scientifiques.