La société Universal Auto Distributors Holding «UADH», holding qui possède notamment les sociétés AURES AUTO et AURES GROS, informe ses actionnaires et le public que l’opération sur le capital de la holding suit son cours dans le respect des procédures en la matière et que les opérations correspondantes avancent normalement.

Par conséquent, les négociations avec l’investisseur stratégique potentiel sont maintenues et évoluent favorablement.

Nous tenons à démentir toutes les rumeurs qui circulent au sujet de cette opération et de l’avenir commercial du groupe UADH.

La société ne manquera pas d’informer à travers un nouvel communiqué ses actionnaires et le grand public de toutes les nouvelles dans ce contexte.