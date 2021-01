Fidèle à son engagement “pour laisser une planète mer durable, une Méditerranée propre et une Tunisie prospère aux générations futures“, l’association La Saison Bleue traduit ses objectifs en actions et ses convictions en travail sur le terrain.

Dans le cadre de son projet “Protège ta mer”, l’association a ainsi mené une action pour faire prendre conscience de l’importance d’une “planète mer durable” auprès des élèves de la 6ème de l’école primaire Cité Nouvelle à La Marsa, le mardi 22 décembre.

En allant à la rencontre de ces élèves, la présidente de La Saison Bleue, Rym Benzina, accompagnée d’Emna Dimassi, membre du comité directeur, ainsi que de membres militants de l’Association, a présenté les objectifs de La Saison Bleue, elle a donné un aperçu sur le danger qu’est en train d’encourir notre éponge tunisienne, emblème de La Saison Bleue . Elle a également insisté sur l’impact de la pollution et du réchauffement climatique sur notre environnement, notre littoral et notre mer.

S’adressant aux élèves, Rym Benzina estime que «la mer est source de vie, elle nous procure de l‘oxygène, de la nourriture, de l’énergie et bien d’autres choses… Le réchauffement climatique engendre la fonte des glaces, augmente l’effet de serre et met en danger la biodiversité… Tout ce qui est jeté sur terre se retrouve en mer. Alors, adoptez les bons gestes. Ramassez les sachets en plastique. Faites le tri sélectif des déchets ménagers en rentrant chez vous. Evitez de surcharger les poubelles publiques sur les plages, car d’un coup de vent, tout se retrouve sur notre sable fin et par conséquent dans la mer… Aujourd’hui, l’homme est menacé car son environnement l’est aussi. Le plastique représente un danger, la surpêche et l’élevage intensif également… Ce n’est qu’ensemble que nous arriverons à sauver les océans et la mer».

Par la même occasion, des masques lavables ainsi que des goodies ont été distribués aux élèves qui ne sont pas restés insensibles à la nécessité de protéger le milieu marin, ces élèves qui seront les futurs “ambassadeurs” de La Saison Bleue pour agir au quotidien afin de préserver notre planète.