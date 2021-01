Le président par intérim de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Adnène Lassoued, a déclaré, jeudi 31 décembre 2020, que 15 départements ministériels seulement ont présenté leurs rapports d’activités au titre de 2019 aux services de l’Instance.

Cité par la TAP, Lassoued indique que 10 ministères n’ont pas encore envoyé leurs rapports à l’Instance, soulignant que l’INAI appelle ces département à soumettre leurs rapports, conformément à la loi relative à l’accès à l’information.

Il a fait savoir que seulement 3 des 23 établissements de santé publique ont créé leur site web, conformément à l’article 60 de la loi organique relative à l’accès à l’information. Il s’agit de l’Institut national de la nutrition, l’Institut Pasteur et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Il estime nécessaire pour les structures de santé publique de publier toutes les données et les informations, conformément à la loi sur le droit d’accès à l’information, précisant que l’INAI soutient les efforts de toutes les institutions pour le respect de cet engagement.

Le responsable rappelle que l’INAI a organisé, mercredi 30 décembre 2020, une journée d’étude en partenariat avec la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et qu’un accord a été signé entre les deux parties portant sur le soutien des ressources humaines de la caisse, en matière de transparence et d’accès à l’information.