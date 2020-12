Le “Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb 2021” a lancé, mercredi 30 décembre 2020, l’ouverture de l’appel à candidatures pour la première session hivernale. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 26 février 2021.

Le Programme, informe l’Institut français de Tunisie (IFT), souhaite favoriser des projets éditoriaux innovants tant dans leur contenu que dans leur forme notamment en matière de littérature contemporaine, de littérature jeunesse et/ou de bande dessinée ayant l’ambition de s’adresser à un large public. Il souhaite également accompagner l’émergence de jeunes talents et le renouveau des éditeurs tunisiens.

Une attention particulière sera accordée en 2021 aux projets de traduction du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée à la fiction contemporaine et au débat d’idées favorisant le rapprochement des espaces francophones et arabophones.

Le “Programme d’aide à la publication” (PAP) inclut le soutien aux cessions de droit du français vers le français (coédition), les cessions du français vers l’arabe ou vers le tunisien dialectal (quand aucune autre traduction en arabe n’a été publiée) et de l’arabe (ou tunisien dialectal) vers le français.

En accordant des aides au financement des coéditions, les éditeurs tunisiens intéressés par l’acquisition de droits d’éditeurs français auront la possibilité de publier en français des ouvrages dont le prix sera adapté au prix du marché local.

La nature de l’aide du “Programme d’aide à la publication” Abdelwahab Meddeb sera portée sur l’aide à la publication apportée à un éditeur tunisien par la prise en charge d’une partie des frais de fabrication et/ou de communication d’un ouvrage, l’aide à l’achat de droits (ou cession de droits) par l’Institut français (IF) à Paris : prise en charge partielle ou totale du montant de l’avance sur les droits négociés entre l’éditeur français et l’éditeur tunisien, sur proposition de l’Institut français de Tunisie (IFT). Ce dernier émet un avis sur les candidatures tunisiennes soumises auprès de l’Institut français. Il s’agit également d’une aide à la traduction accompagnée de l’aide à la cession de droits par l’Institut français de Tunisie ou l’Institut français (IF) à Paris, le cas échéant.

La sélection des titres retenus appartient à la commission franco-tunisienne constituée par l’Institut français de Tunisie. La commission est composée de huit membres, respectant la parité femme-homme, professionnels du livre et experts dans les domaines littéraires couverts par le programme d’aide à la publication. Les éditeurs tunisiens en sont de fait exclus.

Seuls les dossiers transmis avant la date limite de dépôt des dossiers, complets et répondant aux critères d’éligibilité sont présentés à la commission.

Depuis 30 ans, le PAP a permis de contribuer à la traduction et à la publication de plus de 15 000 titres d’autrices et d’auteurs francophones dans 75 pays.