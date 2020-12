La Tunisie et la Chine ont signé, mercredi, un mémorandum d’entente portant sur l’accord de don chinois, conclu en 2018, en vertu duquel la Chine fournira à la Tunisie des équipements logistiques militaires.

Le mémorandum d’entente a été signé par le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, et l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, au cours d’une séance de travail au siège du département de la Défense à Tunis.

L’ambassadeur de Chine a souligné la détermination de son pays à continuer de soutenir la Tunisie et sa disposition à répondre aux besoins de l’institution militaire, en particulier dans les domaines de la formation et de la santé militaire. Il s’agit, également, de fournir le matériel médical et les équipements de protection individuelle pour faire face à l’épidémie de la Covid-19.

De son côté, le ministre de la Défense s’est félicité de la coopération fructueuse entre la Tunisie et la Chine, saluant le soutien apporté par la Chine à la Tunisie dans différents domaines, surtout en matière de lutte contre le nouveau coronavirus.

Il a formulé le souhait de voir cette coopération se poursuivre et se diversifier davantage.