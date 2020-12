Les start-up bénéficiaires d’un certificat de déclaration d’investissement et du “Label Startup” vont bénéficier de l’accompagnement du service de l’interlocuteur unique pour parachever les procédures de formation juridique des sociétés. C’est en tout cas ce qu’indique l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA, Tunisian Investment Authority), dans un communiqué publié lundi 28 décembre 2020.

Dans ce cadre, elle appelle les entreprises concernées à déposer leurs demandes directement aux services de l’Instance (Rue du Lac Huron, aux Berges du Lac 1) où à travers son site électronique.

A rappeler que la TIA a récemment signé une convention de coopération avec le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation numérique visant à accompagner et encadrer les start-up et à les aider à la formation juridique.

Le ministère des TIC a révélé, d’après ses données publiées le 8 décembre 2020, que le nombre des entreprises bénéficiant du Label Startup en Tunisie s’élève à 379 entreprises.