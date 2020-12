Dans le cadre de la manifestation “Tunis, capitale de la jeunesse arabe, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle a présidé, samedi 26 décembre, l’ouverture à distance du forum de la jeune pionnière arabe “success stories”, en partenariat avec la Ligue des Etats arabes.

Organisé à l’initiative de la Commission régionale de la jeunesse et des sports en Tunisie, ce forum s’est déroulé en présence du responsable du Secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, Abdel Moneim Al-Shairi, avec la participation de 13 pays arabes.

A cette occasion, Kamel Deguiche a souligné la volonté du Ministère d’organiser un programme spécial pour la fille arabe qui reflète la conviction de la Tunisie du rôle important de la jeune fille arabe en tant que partenaire principal dans l’édification de la société.

Il a également appelé à soutenir davantage la fille arabe et à lui assurer l’accompagnement et l’encadrement nécessaires et les moyens d’empowerment.

Le programme du forum a compris une présentation des expériences réussies des filles arabes, en plus de l’ouverture d’une discussion permettant aux participants d’échanger leurs points de vue et leurs expériences.

Le forum a été clôturé par la secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et à l’Intégration professionnelle, Siham Ayadi, qui a salué les modèles féminins pionniers présentés au cours du forum, affirmant que la femme arabe est créative, innovante et une locomotive pour l’autonomisation économique et sociale.