Olympiade arabe des Mathématiques : La Tunisie remporte 3 médailles

La Tunisie a remporté, samedi 26 décembre courant, trois médailles lors de la deuxième session de l’Olympiade arabe des mathématiques, organisée par l’organisation arabe pour l’éducation la culture et les sciences (ALECSO).

Il s’agit d’une médaille d’or remportée par Youssef Marrakchi, une médaille argent remportée par Hamadi Dardouri, et une médaille bronze, obtenue par Oussama Ennabi, précise l’Alecso dans un communiqué rendu public.

La compétition a enregistré la participation de candidats de 10 pays arabes, rappelle la même source.

Les candidats participants sont de la Tunisie, Algérie, Palestine, Maroc, le Royaume d’Arabie saoudite, Jordanie, Liban, Mauritanie, Egypte et de l’Irak.

Le Royaume d’Arabie saoudite a occupé la première place avec deux médailles d’or et deux argent, le Royaume du Maroc classé deuxième avec une médaille d’or, deux argent et une bronze, et la Tunisie la troisième avec une médaille or, une argent et une autre bronze, selon la même source.