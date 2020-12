Le syndicat tunisien des médecins-dentistes de libre pratique a signé, vendredi 25 décembre 2020, un accord de partenariat avec le Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance du Bardo, visant à fournir une protection sanitaire aux enfants sans soutien familial et à leurs tuteurs dans le domaine de la médecine dentaire.

Le président du syndicat, Bassam Moatar, indique que son organisation veut, à travers cet accord, offrir un traitement gratuit à environ 70 enfants et 44 tuteurs dans la région du Grand Tunis, indiquant qu’un nombre important de dentistes ont adhéré, volontairement, à cette initiative.

D’une durée de 12 mois, l’accord est renouvelable chaque année après son évaluation.

Il s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’activation des mécanismes de travail en réseau avec les différentes parties dans le cadre d’une approche globale afin de soutenir les efforts de l’Etat en général et du Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance du Bardo en particulier.

L’accord permettra aux enfants et aux parents de recevoir un traitement gratuit dans le secteur privé et à les sensibiliser aux comportements de bonne santé bucco-dentaire.

En vertu de cet accord, le Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance du Bardo s’engage à dresser la liste des enfants et tuteurs qui bénéficieront de ces prestations de santé et de la fournir au syndicat, tout en veillant à la mettre à jour chaque semestre. Il s’agit, en outre, de coordonner avec le bureau national du syndicat et avec le dentiste qui prendra en charge les patients pour fixer la date de l’examen médical.

Le syndicat s’engage à élaborer une liste des dentistes bénévoles et à associer les enfants aux activités de sensibilisation programmées par le syndicat.

Le directeur du Centre intégré pour la jeunesse et l’enfance, Sofiene Mhiri, salue cette initiative, notant que le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors s’emploie à signer une convention-cadre avec le syndicat pour inclure tous les centres intégrés et centres de l’enfance afin de fournir des soins à près de 8 000 enfants dans le domaine dentaire.