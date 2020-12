L’événement urbanistique, ces derniers jours, a consisté, en la forte communication sur la nouvelle identité visuelle d’“Albouheira Invest“, ex-Société de promotion du lac de Tunisie (SPLT).

Abstraction faite de sa dimension publicitaire, cette évolution du métier de l’ex-SPLT vers celui d’investisseur vient illustrer la trajectoire ascendante suivie, depuis 30 ans, par cette success story d’un partenariat public/privé entre l’Etat tunisien et le groupe privé saoudien El Baraka.

Concrètement, à travers cette évolution-conversion, Albouheira Invest ne va plus se contenter seulement de son rôle de lotisseur-aménageur. Elle est désormais autorisée, par son Conseil d’administration et par l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2020 qui a approuvé cette décision, à investir en partenariat avec d’autres investisseurs.

Elle est, également, habilitée à participer aux appels d’offres lancés par le gouvernement tunisien pour la réalisation de bâtiments administratifs et de grands projets urbanistiques.

Mieux, forte d’une expertise de plus de 32 ans et de performances reconnues internationalement et régionalement, elle projette, selon ses responsables, d’exporter son savoir-faire en dehors de la Tunisie, particulièrement vers l’Afrique subsaharienne où il existe une forte demande en la matière.

Au regard de l’ampleur de la laideur de nos villes à l’intérieur du pays et de la monstruosité urbanistique des quartiers dits chics de la capitale (Ennasr, El Manar), cette arrivée sur le marché d’un grand investisseur de qualité comme Albouheira Invest, est à saluer.

ABS