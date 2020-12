Le Président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, ce jeudi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid où il s’est déplacé aux cimetières de Menzel Bouzayen et Fayedh el-Akarma Ouled Mabrouk et a récité la Fatiha à la mémoire de Chawki Nasri et Mohamed Ammar, premiers martyrs de la révolution qui sont tombés, en brandissant le slogan ” emploi, liberté et dignité nationale “.

Selon un communiqué de la présidence, Kaïs Saïed s’est entretenu, à cette occasion, avec plusieurs citoyens qui ont exprimé leurs préoccupations et attentes aux niveaux politique, économique et social.

Le chef de l’Etat a réaffirmé sa détermination à concrétiser les revendications de la Révolution pour lesquelles, plusieurs Tunisiens sont tombés en martyrs.

An ce propos, le président Kaïs Saïed a promis de ne ménager aucun effort pour satisfaire les demandes des blessés de la Révolution, soulignant l’importance raviver le souvenir des blessés et martyrs qui ont contribué au déclenchement de l’étincelle de la révolution.