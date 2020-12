Le colonel-major, commissaire à la douane tunisienne, dont l’arrestation sur fond de l’affaire des déchets importés d’Italie a provoqué la colère du syndicat unifié des agents de la douane, a été libéré mardi 22 décembre 2020.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président du bureau exécutif du syndicat, Habib Habibi, a indiqué que le ministère public a déjà auditionné deux agents de la douane, outre le colonel-major qui a été libéré, lundi 21 décembre 2020, dénonçant les campagnes de diffamation qui ont affecté la douane tunisienne alors qu’elle est l’instrument de lutte contre l’introduction des déchets dans le pays.

Evoquant la prise de position du syndicat au cours de ces derniers jours, et le mouvement de protestation organisé à Sousse, il a souligné que ceci s’inscrit dans le cadre de la volonté du syndicat des agents de la douane d’appliquer la loi à tous, estimant qu’”il n’y a pas de voie pour l’impunité encore moins pour présenter des boucs émissaires”.

Le syndicat unifié des agents de la douane dénonce, dans des communiqués sur le sujet, le comportement de l’ancien ministre des Affaires locales et de l’Environnement et ses agissements pour “couvrir les hauts responsables impliqués dans l’affaire”.

“Plusieurs séances avaient eu lieu au cabinet du ministère sous la supervision d’un ancien ministre, d’un chef du cabinet, d’un secrétaire général du ministère, d’un chargé de mission et de représentants de la société concernée, pour rechercher des solutions, dont la plus importante est de changer le directeur général de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), Badreddine Lasmar et de nommer un nouveau directeur général qui s’est engagé à travailler pour accélérer les procédures liées à cette affaire”, souligne le communiqué du syndicat des agents de la douane.

Le syndicat appelle également le chef du gouvernement à écarter les suspects des postes de décision jusqu’à l’achèvement de l’enquête. Il s’agit du chef de cabinet par intérim du ministère des Affaires locales et de l’Environnement et du secrétaire général du ministère.

A noter que le chef du gouvernement a démis de ses fonctions le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mustapha Laroui.

Le ministère public à Sousse a placé en garde à vue, au cours de la semaine dernière, 12 personnes suspectes dans l’affaire des déchets importés d’Italie. 10 autres personnes ont comparu en état de liberté, alors que le propriétaire de la société importatrice SOREPLAST est recherché.

Pour rappel, ce scandale, dévoilé, suite à une enquête d’investigation diffusée sur une chaîne de télévision privée, le 2 novembre 2020, porte sur un marché d’importation de déchets vers la Tunisie, conclu entre une société tunisienne totalement exportatrice ” SOREPLAST ” et une société italienne ” SRA Compania ” pour l’importation de 120 mille tonnes de déchets par an vers la Tunisie , selon le député du Courant Démocratique relevant de la circonscription d’Italie, Madji Karbai.

La société tunisienne, en arrêt d’activité depuis 2012, a affirmé que les marchandises importées sont des “déchets plastiques post-industriels” que la société sera chargée de son recyclage puis il s’est avéré plus tard qu’il s’agissait de déchets ménagers, selon des données présentées, le 14 décembre 2020, par le Contrôle général des finances (CGF) devant la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption de l’Assemblée des représentants du peuple(ARP). Le CGF indique que le marché conclu entre les deux sociétés, italienne et tunisienne, est estimé à 20 millions de dinars.