Le Conseil national de l’ordre des médecins dentistes (CNOMDT) a exprimé, vendredi 18 décembre 2020 dans un communiqué, sa forte indignation d’être exclu de la signature, jeudi, de la convention sectorielle entre la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le Syndicat Tunisien des Médecins Dentistes de Libre Pratique (STMDLP).

Lire aussi: La CNAM et les médecins dentistes d’accord sur le taux de remboursement des frais des soins dentaires

A cet effet, le CNOMDT considère la signature de la convention nulle et illégale tant qu’il ne s’est pas prononcé à ce sujet et tant qu’il n’a pas été impliqué dans l’ensemble du processus.

A cette occasion, le Conseil appelle tous les professionnels du secteur à se mobiliser pour faire face aux tentatives de violation du code de déontologie médicale et aux lois et décrets de 2004 et 2005 relatives aux conditions de signature d’une telle convention.

Le CNOMDT souligne qu’il n’a pas été officiellement informé du contenu de la nouvelle convention bien que la CNAM et le ministère des affaires sociales avaient été avisés de la nécessité de lui soumettre le texte de l’accord avant sa signature.

Signée jeudi entre la CNAM et le STMDLP, la nouvelle convention prévoit l’augmentation à 70% du pourcentage de remboursement des frais liés aux soins dentaires pour les enfants de 4 à 18 ans et à 60% pour le reste des tranches d’âge ainsi que la révision du tarif conventionnel de la consultation médicale. La convention prend effet à partir du 1er juillet 2021.