Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu, jeudi 17 décembre à Tunis, un entretien avec son homologue portugais, Augusto Santos Silva, en visite de travail en Tunisie.

Plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, en particulier la situation en Libye, ont été examinées au cours de cette rencontre, indique le département des Affaires étrangères.

Jerandi a insisté sur l’importance de la stabilité en Libye, loin de toute ingérence étrangère. Il a, dans ce sens, rappelé les efforts déployés par la Tunisie en vue de parvenir à un accord consensuel entre les parties libyennes.

Il a, par ailleurs, exprimé le souhait de la Tunisie d’entamer une nouvelle étape dans les négociations avec l’Union européenne sur le projet d’accord de libre-échange complet et approfondi, selon une approche basée, notamment, sur l’accompagnement des secteurs stratégiques et prioritaires, et ce, pour une meilleure intégration de l’économie tunisienne dans le marché européen.

M. Jerandi a mis en exergue l’importance de la consolidation de la coopération bilatérale aux plans euro-méditerranéen et européen, surtout que le Portugal s’apprête à présider le Conseil de l’UE à partir du 1er janvier 2021 et pendant six mois.

Il a rappelé que l’UE constitue un partenaire stratégique et économique majeur pour la Tunisie.

Concernant la question de la migration, Jerandi a réaffirmé la position de la Tunisie qui appelle à la nécessité d’adopter une approche globale prenant en considération le développement solidaire. “Une approche qui ne reposerait pas uniquement sur des solutions sécuritaires face à cette question humanitaire”.

Sur un autre plan, a été évoquée la question de “la fragilité” en Afrique et ses répercussions sur la paix et la sécurité dans le continent et dans le monde.

Ils ont insisté sur la nécessité, pour la communauté internationale, de multiplier les efforts pour vaincre cette “fragilité” dans certaines régions du continent africain, de manière à réduire les tensions et à prévenir les conflits armés.

Le chef de la diplomatie tunisienne a adressé à son homologue portugais une invitation à participer au dialogue sur la question de “la fragilité en Afrique” qui se tiendra en Tunisie. La Tunisie assurera la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies en janvier 2021.

Pour sa part, Santos Silva a exprimé l’engagement de son pays en faveur du soutien de la Tunisie au sein des institutions de l’Union européenne.

Il a, en outre, souligné la volonté du Portugal de renforcer le partenariat économique avec la Tunisie et de soutenir le gouvernement tunisien dans ses efforts visant à relancer le développement économique et à créer de nouvelles opportunités d’emploi.