Le président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Taoufik Bouderbala, a affirmé que “des calculs politiques sont derrière la non-publication de la liste officielle” des martyrs et blessés de la révolution au Journal officiel de la République tunisienne.

La publication de cette liste dans les plus brefs délais représenterait un pas important sur la voie du parachèvement du processus de la justice transitionnelle, a-t-il estimé au cours d’une conférence de presse à l’occasion de l célébration du Xe anniversaire de la révolution.

Bouderbala a, dans cette optique, exhorté le gouvernement à reconnaitre officiellement la liste des martyrs et blessés de la révolution et à œuvrer en vue de parachever le processus de la justice transitionnelle.

De son côté, la présidente de l’Association “Awfiya” pour les familles des martyrs et blessés de la révolution, Lamia Farhani, a souligné la nécessité de rectifier le processus de la révolution et d’œuvrer pour réaliser les objectifs de révolution.

Elle a, dans ce sens, relevé que les revendications des familles des martyrs et blessés de la révolution sont “légitimes et légales”, déplorant l’absence d’une réelle volonté politique de publier la liste définitive au JORT.

Le 8 décembre 2020, le président de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani, a indiqué, au cours d’une conférence de presse, que la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution est “presque prête”. Elle sera rendue publique au cours des prochains jours, et publiée au Journal Officiel, à l’occasion des festivités marquant le Xe anniversaire de la révolution, a-t-il ajouté.

Il a, aussi, relevé que les listes éditées par l’Instance Vérité et Dignité et par le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales seront fusionnées, précisant que tous les noms figurant sur la liste définitive doivent répondre aux conditions légales requises pour l’appellation de “martyr” ou de “blessé de la révolution”.

Le Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait publié, début octobre 2019, la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution dans laquelle figurent les noms de 129 martyrs et 634 blessés.