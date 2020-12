Le centre de recherche, de formation et d’échange d’informations relevant de l’Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) a entamé, mercredi, ses activités.

Ce centre vise à soutenir la recherche, à publier les données et les informations préventives et de sensibilisation et à ancrer le respect des droits de l’Homme.

Lors de la cérémonie de l’inauguration du centre, la ministre auprès du chef du gouvernement, chargée de la Relation avec les instances constitutionnelles Thouraya Jeribi, a souligné que cet espace devrait souternir les mécanismes de protection de la dignité humaine, des droits de l’Homme et de lutte contre la haine.

“Le gouvernement s’emploie à parachever la mise en place des instances constitutionnelles pour consolider la démocratie et les droits de l’Homme”, a-t-elle ajouté.

De son côté, le président de l’INPT, Fathi Jarray, a fait observer que ce centre intégré regroupe des compétences en matière de documentation, d’information et de recherche dans des spécialités proches des droits de l’Homme.

La présidente du bureau de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) à Tunis, Gabriele Reiter, et le président de l’Institut arabe des droits de l’Homme, Abdelbasset Ben Hassan, ont pris part à la cérémonie de l’inauguration du centre.