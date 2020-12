La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient les petites entreprises en Tunisie avec un prêt de 5 millions d’euros à Arab Tunisian Lease (ATL Leasing) pour améliorer l’accès au financement des micros, petites et moyennes entreprises.

L’accès au financement et à la liquidité reste une contrainte pour la croissance de nombreuses entreprises privées. Les défis existants sont devenus encore plus aigus depuis le début de la pandémie du coronavirus.

Le prêt de la BERD permettra à ATL Leasing d’atténuer cette pression en fournissant un financement à long terme aux petites entreprises. ATL Leasing accordera des prêts pour financer l’acquisition d’équipement, de véhicules utilitaires légers, de camions, de remorques et de biens immobiliers.

Le prêt est soutenu par l’Union européenne dans le cadre de son initiative pour l’inclusion financière, un programme visant à aider les micros, petites et moyennes entreprises dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen à devenir plus compétitives. Ce programme apporte des financements et un savoir-faire afin de dynamiser le développement des PME et créer des emplois.

Magazines et documents en accès libre sur le kiosque WMC

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle central dans l’économie tunisienne. Le pays compte plus de 80 000 PME, qui représentent 40% du PIB et emploient plus de la moitié de la population.

Antoine Sallé de Chou, responsable BERD en Tunisie, indique que « nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec ATL, un acteur essentiel du secteur du leasing en Tunisie. Cette ligne de crédit, qui s’inscrit dans notre réponse de soutien à l’économie tunisienne dans la crise COVID, va permettre de faciliter l’accès au financement pour les petites entreprises ».

Marco Stella, chef de Section développement économique à la Délégation de l’Union européenne, affirme que cette subvention de l’UE vise à renforcer la reprise économique de la Tunisie dans un contexte d’incertitude face à la pandémie de coronavirus.

De son côté, Zouhaier Tamboura, directeur général d’ATL, s’est réjoui de la signature de cet accord de prêt, qui va certainement contribuer au financement d’avantages de PME en Tunisie, qui représentent la colonne vertébrale de l’économie Tunisienne, et permettra à l’ATL de continuer à réaliser une croissance au niveau de ses mises en forces.

À propos d’ATL

ATL leasing est un établissement financier créé en 1993 par le concours de ses deux actionnaires de références l’ATB (Arab Tunisian Bank) et la BNA (Banque Nationale Agricole).

Depuis sa création et tout au long de son parcours, l’ATL a accumulé un savoir-faire et une expertise dans le métier du leasing qui lui ont permis d’être parmi les opérateurs les plus importants sur le marché. Son activité brasse tous les secteurs économiques (industrie, services, agriculture, nouvelles technologies).

L’ATL offre à ses clients une gamme complète de financements adaptés à leurs besoins d’investissements en mobilier et/ou immobiliers. Elle intervient sur tout le territoire avec un réseau de 11 agences implantées dans les grandes villes du pays et détient 15% de part de marché.

À propos de la BERD

ATL Depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi près d’un milliard d’euros dans 49 projets dans le pays et a soutenu plus de 1 200 PME grâce à une assistance technique financée par l’UE.

Les investissements de la Banque visent à soutenir la compétitivité de la Tunisie en ouvrant les marchés et en renforçant la gouvernance, à promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des zones reculées, à renforcer la résilience du secteur financier et à soutenir la transition de la Tunisie vers une économie verte.