La première édition du programme Re-StartUp, de reconversion professionnelle vers les métiers numériques, atteint le vendredi 18 décembre 2020, sa dernière phase avec la mise en place d’un speed-recruiting (recrutement express) 100% en ligne entre candidats formés et startups intéressées.

Ce programme mis en place l’association Tunisian Startups en collaboration avec la Fondation Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) et Go My Code (EdTech startup qui forme aux nouvelles technologies), visait essentiellement à répondre à la crise sanitaire et permettre à des personnes ayant perdu leur emploi, suite à la crise de la Covid-19, de suivre une formation professionnelle pour devenir développeur “Fullstack Javascript” et à mettre en relation les candidats avec les startups en quête de ce genre de profils.

Après la phase de sélection qui s’est déroulée durant l’été 2020, 13 candidats ont pu suivre une formation métier intensive pour devenir Développeur “FullStack JavaScript” durant plus de 3 mois. La formation ayant pris fin début décembre, les candidats vont pouvoir rencontrer de potentiels recruteurs lors de l’événement de clôture du programme prévu pour ce vendredi.

Pour cette édition pilote, seuls 13 tunisiens ont pu être accompagnés, ce qui a permis de tester les rouages du programme et prouver son efficacité. A horizon 2022, le programme Re-startup compte bien pouvoir assurer la reconversion professionnelle et le recrutement dans les métiers du numérique à plus d’une centaine de tunisiens.