L’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) a mis en garde, dimanche 13 décembre, contre des tentatives de piratage qui ciblent les clients de la BCT en usurpant son identité.

“Dans leur campagne de fishing, ces hackers veulent, dans une première étape, voler les données personnelles des clients de la BCT pour ensuite voler leur argent “, explique l’ANSI dans un communiqué.

Elle a par ailleurs appelé à augmenter le niveau de vigilance, relevant que les pirates procèdent dans le cadre de leur campagne à ” inciter les clients de la BCT à ouvrir un lien suspect qui les redirige vers une ” fausse page ” suspecte sur le réseau social Facebook usurpant l’identité de la BCT “.

L’ANSI a appelé ainsi les internautes et les adeptes des réseaux sociaux à ne pas ” divulguer leurs données personnelles “, soulignant la nécessité de vérifier et de s’assurer chaque fois de la crédibilité et de la véracité des pages auxquelles, ils accèdent et les infos échangés, et ce en revenant aux sources officielles.