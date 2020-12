Dans un monde clos, entre les murs d’un pays en déclin, un lit en guise de scène et deux êtres sans identité, ou peut-être aux identités plurielles, cherchent un échappatoire.

Lorsque le seul échappatoire est un Art condamné par les politiques assassinées et que même la liberté de mouvoir son propre corps se trouve emprisonnée par les diktats d’une société effrayée par l’exaltation du mouvement.

Deux artistes piégés entre les frontières barricadées et les interdictions insidieuses tapent contre les murs de leur Art et se cherchent… c’est en résumé l’histoire de la performance des artistes Marwen Errouine et Feteh Khiari, deux jeunes chorégraphes et interprètes tunisiens, qui se rencontrent dans le White Cube et créent pour cet espace.

La performance chorégraphique sera transmise en live sur la page facebook de l’association L’Art Rue ce vendredi à 18h00 et sera suivie d’un temps de débat et d’échanges autour du travail des deux jeunes artistes.