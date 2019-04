Le Centre chorégraphique du Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques de la Cité de la culture a présenté hier samedi en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT),”Les 4 Saisons” une chorégraphie d’Angelin Preljocaj, au Théâtre de l’Opéra en présence d’un public nombreux venu découvrir cette œuvre de ce grand chorégraphe français dont l’œuvre est connu partout à travers le monde.

“Les 4 saisons” est l’une des œuvres les plus enjouées d’Angelin Preljocaj, dans une version resserrée exécutée par le Ballet Preljocaj qui a offert au public de la Cité de la culture des moments de fantaisie joyeuse sur la musique immortelle et si populaire d’Antonio Vivaldi.

Des danseurs et des danseuses aux fins et précis se livrent à une confrontation corporelle aussi vigoureuse que délicate en donnant du sens et du volume à des sonorités envoutantes et voluptueuses dans une dynamique de re-exploration de cette grande œuvre universelle.

C’est le corps en transe, oscillant dans tous les sens dans une exaltation totale des sens sur une trame résolument contemporaine souligné par des costumes d’époque et une gestuelle décontracté d’amour et de désinvolture.

“Les 4 saisons” du Ballet d’Angelin Preljocaj est un condensé de plaisir du regard, et de l’ouïe avec des danseurs aériens, fragiles mais solides comme des papillons virevoltants sous les feux du majestueux Théâtre de l’Opéra.

Mais la force de ce spectacle chorégraphique réside aussi dans sa démarche métissée qui oscille entre le classicisme à travers l’œuvre de Vivaldi en question dans ce spectacle, et la chorégraphie postmoderniste d’Angelin Preljocaj qui a fait appel à des effets scénographiques employant des objets anodins qui tombent du haut de la scène pour inonder une scène déjà confuse.