Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, jeudi, au siège du département, avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie.

Les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les préparatifs pour la 3ème réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français et du sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba en novembre 2021, ont été les principaux axes de l’entretien.

S’exprimant lors d’une déclaration conjointe à l’issue de l’entretien, Mohamed Ali Nafti a indiqué avoir évoqué avec son homologue français l’état d’avancement des préparatifs pour les prochaines échéances communes, dont notamment la 3ème réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français, qui se tiendra à Tunis en mars 2021.

Le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la visite d’Etat effectuée par le président de la République Kaïs Saïed en France, au mois de juin dernier, a été également abordée lors de l’entretien, a ajouté le secrétaire d’Etat.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a fait savoir que cette rencontre sera suivie par d’autres rencontres bilatérales de très haut niveau dont celle prévue, lundi prochain, en France, entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et son homologue français Jean Castex.

De son côté, Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué que cette rencontre a permis de poser des jalons de l’organisation de la 3ème réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français.

Dans ce contexte, il a fait part de la détermination de toutes les parties à bien préparer cette échéance importante, étant donné qu’elle représente l’occasion de passer en revue les différentes facettes de la coopération entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur, de l’immigration et de l’éducation.

Par ailleurs, les deux parties se sont félicitées des excellentes relations séculaires et d’amitié entre la Tunisie et la France, faisant part de la volonté de renforcer la coopération bilatérale et les partenariats stratégiques dans tous les domaines.

Ils ont salué la dynamique marquant la coopération tuniso-française dans le domaine sanitaire, notamment dans cette difficile conjoncture sanitaire provoquée par la pandémie Covid-19.

A noter que le Haut Conseil de coopération tuniso-français se tient tout les deux ans. Ses deux premières réunions se sont tenues à Tunis et à Paris respectivement en 2017 et en 2019.