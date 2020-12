20 films de huit pays, entre fictions, drames et documentaires ainsi que des workshops sont au programme de la première édition du Festival Vidéo Opéra Danse qui se tient du 9 au 13 décembre 2020 au théâtre de l’opéra de Tunis à la cité de la culture Chedli Klibi.

Il s’agit d’un festival de cinéma documentaire dédié aux films qui intègrent l’esthétique de la danse et entendant célébrer la rencontre du cinéma et de la danse. Le Festival Vidéo Opéra Danse propose une large gamme de films liés à la danse et abordés selon une multiplicité de prismes et d’angles de vue qui vont de la chorégraphie pour la caméra, aux documentaires sur la danse en passant par les courts métrages expérimentaux qui mettent l’accent sur le mouvement dansé.

Le festival Vidéo Opéra Danse est l’occasion de promouvoir cette forme d’art émergente, et de célébrer la danse à travers le film et la vidéo, en projetant des œuvres qui montrent l’excellence à la fois artistique et technique dans le but d’éduquer un nouveau public pour cette forme d’art fraîche et innovante qui se développe à vive allure.

Outre la visualisation des films et les débats qui s’en suivront, des workshops et des masters class sur la problématique de la documentation de l’art de la danse à travers le septième art, ponctueront le Festival. Toutes ces activités réuniront les danseurs professionnels et amateurs, les étudiants en cinéma et les membres des ciné-clubs avec des spécialistes du domaine du cinéma et de l’image et des experts du domaine de la danse.

Le festival Vidéo Opéra Danse sensibilisera le public à l’importance du cinéma et de l’art de l’image dans la documentation de la danse et de ses figures et icônes les plus importantes.

Le festival Vidéo Opéra Danse est une création du Théâtre de l’Opéra de Tunis mise en œuvre par le centre chorégraphique du pôle Ballets et Arts Chorégraphiques. Il est organisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) et l’Institut français de Tunisie (IFT).