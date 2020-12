L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, à l’aube du mardi 8 décembre, en plénière, les budgets des différents départements ministériels et institutions de l’Etat pour l’exercice 2021.

Lors de cette séance plénière dont les travaux ont été suspendus plus de 3 heures suite à des actes de violences ayant ciblé des membres du bloc démocratique, les députés ont adopté les budgets de 31 ministères et institutions, avec plus de 90 voix (vote électronique et présentiel).

A l’issue de ces travaux, le 2e vice-président de l’ARP, Tarek Fetiti, a indiqué que le Parlement tiendra, mardi 8 décembre à 11h, une séance plénière qui reviendra sur les actes de violence à l’encontre des députés du bloc démocratique.

Et d’ajouter que la commission de conciliation se réunira, quant à elle, avant la plénière pour examiner les articles du projet de loi de finances (PLF) de 2021.

Le Parlement est appelé à adopter ledit projet avant le délai constitutionnel fixé au 10 décembre courant.