La Tunisie est classée 72ème, avec un score de 53, sur un total de 169 pays en termes de connectivité, selon l’Indice de connectivité mondiale 2020, rendu public récemment.

Ce rapport, réalisé par le leader mondial du transport et de la logistique, DHL, et l’Ecole de commerce de l’université de New York, NYU Stern School of Business, mesure la connectivité mondiale de chaque pays en se basant sur le volume de ses flux internationaux par rapport à la taille de son économie nationale et sur le degré d’internationalisation de ces échanges.

Il s’appuie sur plus de 3,5 millions de points de données pour représenter le taux de mondialisation dans 169 pays sur la période 2001-2019.

En tête du classement des pays les plus connectés au monde, on trouve les Pays-Bas, suivis par Singapour, la Belgique, les Emirats arabes unis et l’Irlande.

