Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a souligné, dimanche 6 décembre, lors d’une cérémonie de remise des galons de promotion et de décorations de nombre de cadres et de corps actifs de la douane, à l’Ecole nationale des douanes, à Foundouk Jedid (Nabeul), la nécessité de poursuivre la réforme du système douanier, d’en simplifier davantage les procédures et d’augmenter la transparence des services dans ce domaine.

Lors de cette cérémonie organisée à l’occasion du 64ème anniversaire de la tunisification de la douane, Mechichi a également mis l’accent sur l’impératif de développer le système d’information de la douane conformément, aux normes internationales, afin de conférer à l’activité douanière davantage d’efficacité et de réduire les délais de traitement des marchandises, et d’adopter le mécanisme d’Opérateur Economique Agréé (OEA) pour renforcer la dynamique économique dans le pays.

Il a aussi indiqué que la contrebande et le terrorisme n’ont pas de place en Tunisie grâce à l’engagement et au professionnalisme des institutions sécuritaire, militaire et douanière et au soutien accordé par les tunisiens à ces institutions.

A cette occasion, le chef du gouvernement a inauguré le terrain de tir ” Caporal Chef Mohamed Bechina ” récemment aménagé à l’Ecole nationale des douanes.