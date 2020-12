La nouvelle Huawei Watch Fit a été dévoilée comme la dernière smart Watch de la société chinoise. La nouvelle offre a un design rectangulaire et elle est censée offrir une autonomie de 10 jours sur une seule charge. Pour les amateurs de fitness, la smartwatch propose plusieurs entraînements rapides animés différents ainsi que 96 modes d’entraînement. La Huawei Watch Fit comprend également un GPS ainsi qu’une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24.

En optant pour un tout nouveau look, la HUAWEI WATCH FIT dispose d’un grand écran AMOLED HD de 1,64 pouces dans un format rectangulaire. Destiné à offrir une expérience visuelle immersive, l’écran de la HUAWEI WATCH FIT est livré avec 326 PPI et une gamme de 16,7 millions de couleurs qui contribue à sa qualité d’affichage époustouflante. Ceci est pris d’un cran à l’aide d’un capteur de lumière haute sensibilité sous l’écran ajuste automatiquement la luminosité en fonction des conditions de lumière ambiante. Les utilisateurs ont également la possibilité de choisir parmi une large gamme de cadrans de montres qui conviennent à leur fantaisie avec plus de 130 options disponibles, chacune pouvant être personnalisée davantage. L’affichage est en outre complété par les 4 couleurs dynamiques du HUAWEI WATCH FIT: vert menthe, rose sakura, orange cantaloup et noir graphite, chacune offrant aux utilisateurs un moyen de s’exprimer d’une manière totalement unique.

Les appareils portables ont généralement des difficultés en ce qui concerne la durée de vie de la batterie sous deux aspects: la durée de vie totale de la batterie sur une seule charge et le temps nécessaire pour se recharger à pleine capacité. La HUAWEI WATCH FIT brille sur cet aspect, capable d’une autonomie de 10 jours complets sur une seule charge, avec un suivi continu de la condition physique. La recharge est également rapide, grâce à sa prise en charge de la technologie de charge rapide de Huawei, où une charge de cinq minutes peut soutenir la montre pendant une journée entière d’utilisation normale, tandis qu’une demi-heure rechargera jusqu’à 70%!

Cependant, ce qui fait vraiment de la HUAWEI WATCH FIT un concurrent puissant dans le segment des appareils portables intelligents, ce sont ses solides fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. En termes de surveillance de la santé: en un seul clic, les utilisateurs peuvent suivre instantanément leurs niveaux de saturation en oxygène sanguin à l’aide d’un matériel optique et d’algorithmes optimisés. D’autre part, la technologie HUAWEI TruRelax fournit une surveillance et une évaluation précises des conditions de stress, en surveillant la variabilité de la fréquence cardiaque. HUAWEI TruSleep 2.0 permet une surveillance scientifique du sommeil pour assurer un suivi approprié et détaillé du sommeil de l’utilisateur et utilise les données suivies pour identifier six problèmes de sommeil typiques, notamment l’insomnie, le sommeil superficiel, les réveils nocturnes, les réveils matinaux, les rêves excessifs et le sommeil irrégulier modèle. La technologie de surveillance de la fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen 4.0 permet une surveillance continue de la fréquence cardiaque de l’utilisateur, rapidement et avec précision tout au long de la journée en arrière-plan, tout en informant également l’utilisateur en cas d’irrégularités.

Les fonctionnalités de fitness de la HUAWEI WATCH FIT sont également l’une de ses qualités déterminantes. Comprenant un large éventail de fonctionnalités de fitness comprenant 12 cours de fitness faciles ainsi que 44 exercices de fitness standardisés, tous complets avec un entraîneur animé qui montre à l’utilisateur le bon formulaire. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi 96 modes d’entraînement différents avec un suivi avancé des données. Cela comprend 11 modes d’entraînement professionnels qui couvrent les types d’exercices les plus populaires, y compris la course, la marche, le cyclisme, la natation, et plus, tandis que 85 autres modes d’entraînement, y compris l’entraînement physique, la danse, les jeux de balle, les sports nautiques, les sports d’hiver et l’extrême sports, chacun d’entre eux avec un suivi complet des données.

#HUAWEIWatchFitPourTousLesJours