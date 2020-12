Les députés ont entamé, mercredi soir, lors d’une plénière à l’ARP, l’examen du projet du budget du ministère du Commerce et du développement des exportations pour l’année 2021, qui a enregistré une augmentation de 30,3%, par rapport à l’année 2020.

Ce budget qui a atteint 2,003 milliards de dinars, contre 2,605 milliards de dinars, se distingue par la valeur des subventions allouées, aux matières premières et à l’exportation, représentent environ 96% du budget total du ministère.

La valeur des dépenses d’investissements est estimée à 33 millions de dinars, tandis que 59,9 millions de dinars ont été alloués aux charges salariales et autres et 2400 millions de dinars aux dépenses de compensation, soit une augmentation de 600 millions de dinars, par rapport à 2020.

Le projet de budget du ministère du Commerce et du développement des exportations figure parmi les budgets les plus importants au niveau des ministères, avec les ministères de la Défense, de la Santé, de l’Intérieur et de l’Education.