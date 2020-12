L’académie de l’Association des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) à Sfax a remporté le premier prix du Hackathon “Act in Space”. Elle se qualifie ainsi pour représenter la Tunisie lors de la finale internationale de cette compétition, qui se tiendra les 28 et 29 novembre 2021 à Toulouse, en France.

L’équipe ” ASA Team ” de l’académie, qui comprend des élèves de l’enseignement secondaire, participera à la finale du Hackathon international “Act in Space”, aux côtés de représentants de 40 pays et 61 villes dans le monde.

” Le groupe a travaillé, durant la compétition nationale “Act in Space”, les 13 et 14 novembre 2020, sur une idée liée à “la production de l’énergie pour les colonies lunaires à l’avenir”, a déclaré à TAP, le co-fondateur de l’association et coach à l’académie lauréate, Mohamed Ali Ben Arbia.

L’académie a été créée en septembre 2020, à l’initiative de la STEM pour formuler les idées des étudiants des instituts secondaires de la région de Sfax, intéressés par le domaine de l’espace, selon Benarbia.

Créée en février 2019, l’Association pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) regroupe des professionnels de l’informatique et œuvre à diffuser la culture numérique.

En plus de l’Académie “STEM” pour les sciences spatiales, l’association a mis en place des clubs de programmation, la robotique, la programmation pour enfants, l’informatique et la technologie et l’informatique.

Le deuxième prix a été remporté par l’équipe de la start-up “SpAIcy” , qui travaille sur le développement d’un premier modèle basé sur l’intelligence artificielle et les images satellites pour lutter contre la migration irrégulière entre l’Afrique et l’Europe.

L’équipe “Cybernauts” a remporté, elle, le troisième prix pour son projet concernant les services Cloud depuis l’espace.

Au total, 16 équipes des régions de Tunis, Sousse, Sfax et Gabès ont participé au Hackathon “Act in Space” à l’échelle nationale, pour présenter les projets de futures startups dans le domaine des technologies spatiales.

Dans le monde, plus de 2 000 participants, de 75 villes du monde, de 45 pays, ont pris part à ce challenge, organisé en partenariat avec Airbus, la GIZ.