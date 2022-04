L’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) organisera, les 7 et 8 mai, un hackathon visant à favoriser une APII 5.0. Dénommée ” Hack For Digitization “, cette initiative s’inscrit dans le cadre le cinquantenaire de l’APII.

L’objectif est d’identifier des applications innovantes pour digitaliser et moderniser les services offerts, pour digitaliser les processus de gestion interne de l’agence.

Le hackathon porte sur trois challenges, à savoir un calendrier optimal de gestion des programmes d’enquêtes, un simulateur de calcul estimatif des primes de recherche de classe d’activité, et le développement d’une application de matchmaking et de rencontre.

Un prix par challenge sera décerné aux lauréats sélectionnés. Ce prix comportera, notamment, un montant d’une valeur de 10 000 dinars, la participation à un salon international et la prise en charge par l’APII des frais de constitution juridique des entreprises.

Hack For Digitization favorisera également l’ouverture aux acteurs de l’innovation en stimulant l’intelligence collective, l’émergence de nouvelles idées susceptibles de déboucher sur de nouveaux services et la mise en place de manière fonctionnelle des applications qui répondent aux problématiques identifiées par l’agence.

Un appel à candidatures a été lancé à cet effet. La date limite a été fixée pour le 24 avril 2022. En effet, les équipes sélectionnées devront se réunir pendant une période de 48 heures pour travailler sur des solutions informatiques de manière collaborative et ce afin d’apporter des solutions à des challenges proposés par l’APII.

Hack For Digitization s’adresse à des équipes composées de développeur web, infographe designer, spécialiste en intelligence artificielle et spécialiste en marketing. Il s’agit précisément d’élèves-ingénieurs, d’étudiants, de doctorants, de Startups et de développeurs.

Le hackathon est ouvert à toute personne physique ou morale résidant ou non en Tunisie. La participation se fait par équipe de deux personnes, minimum et quatre personnes, maximum.

Les participants devront bénéficier durant les deux jours du hackathon d’encadrer, d’assistance et de formations dispensés par quatre mentors. L’objectif est d’aider les équipes à affiner leurs idées pour pouvoir les concrétiser aussi bien que de servir de relais entre les participants et les membres du jury.

L’évaluation des solutions présentées par les équipes concourantes et le classement des meilleurs projets pour en choisir les projets qui répondent au mieux aux critères seront assurés par un jury composé de représentants de l’APII, de ses partenaires et des professionnels reconnus dans le domaine du challenge.