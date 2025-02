La mise en place du Guichet Virtuel de l’Innovation (GVI) s’inscrit dans le cadre des réformes économiques prioritaires visant à impulser l’investissement et à réaliser les fondements de relance économique et la transition vers un modèle de développement moderne.

En effet, le GVI favorisera l’amélioration du climat des affaires, l’instauration de la gouvernance ouverte (Open Gov) et le positionnement de la Tunisie en tant que nouveau pôle d’innovation en Afrique, a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaid au cours d’un Atelier national de cadrage du GVI organisé, mardi, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

De son côté le Directeur général de l’APII, Omar Bouzouada a souligné que le GVI se veut une plateforme numérique visant à unifier les efforts de tous les intervenants dans le domaine de l’innovation afin de favoriser le réseautage pour offrir les services aux jeunes promoteurs, les chefs de projets innovants et les entreprises industrielles.

Et d’ajouter que ce guichet permettra de consulter des programmes et des mécanismes de financement et d’appui technique de l’innovation, outre l’établissement des programmes de partenariats avec les centres de recherche scientifique.

Le GVI permettra aussi aux entreprises, dont les startups, d’accéder à tous les services et d’établir des relations à l’échelle nationale et internationale, a-t-il ajouté.

De son côté le Vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi a mis notamment l’accent sur l’importance de l’innovation dans le renforcement de la compétitivité des entreprises qui est désormais une nécessité stratégique pour les entreprises tunisiennes.