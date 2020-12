La Banque allemande de développement, KfW, a signé avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, mercredi 2 décembre 2020, un accord de financement de 15 millions d’euros pour la mise en œuvre du Programme de protection du littoral tunisien – Phase V (PPLT).

« Protéger les côtes tunisiennes contre les conséquences du changement climatique et les utiliser de manière écologiquement durable est un investissement qui assurera les revenus de nombreuses personnes », a déclaré le directeur de bureau de la KfW, Sven Neunsinger.

Le Projet fait partie d’un programme de la coopération tuniso-allemande avec l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL). L’objectif de cette 5ème phase du PPLT est la protection du littoral contre l’érosion marine. Elle comprend la réhabilitation ainsi que la valorisation écologique et économique de la corniche de Bizerte, celle de Chatt Mami et celle de Djerba Aghir. Elle va contribuer également à l’amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire et augmenter la résilience dans les zones susmentionnées contre les effets nocifs du changement climatique.

La KfW a signé ce contrat pour le compte du gouvernement fédéral allemand. Elle soutient les réformes et les infrastructures dans les pays en voie de développement. Ses objectifs comprennent l’amélioration durable de la situation économique et sociale de la population, la diminution de la pauvreté et la protection de l’environnement et du climat.