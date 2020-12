L’ARP a entamé, mercredi 2 décembre, en plénière, la discussion du budget (Mission) du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, dans le cadre des discussions du Projet de Budget de l’Etat pour 2021, en présence de la ministre de tutelle, Akissa Bahri.

La plénière a enregistré un retard à cause du mouvement de protestation des employés de l’assemblée, et a démarré après 10h du matin.

Les dépenses du ministère pour 2021 ont été fixées à près de 1,846 milliard de dinars, contre 1,793 milliard de dinars dans la loi de Finances initiale de 2020, soit une augmentation de 2,92% (52,433 millions de dinars).

Les allocations consacrées au ministère de l’agriculture se répartissent ainsi, entre les programmes suivants : production agricole, qualité et salubrité des produits agro-alimentaires (364,22 MDT), pêche et aquaculture (127,495 MDT), eaux (519,347 MDT) et forêts et revalorisation des terres agricoles (348,626 MDT).

Ces allocations englobent aussi les programmes ” Enseignement supérieur, recherche, formation et conseil agricole ” (212,743 MDT) et ” Soutien et Leadership ” (209,569 MDT).

A l’ouverture de cette plénière, le président de l’ARP a souligné les efforts déployés par les employés de l’Assemblée pour assurer la bonne marche du travail, appelant les députés à faire preuve de sang froid et d’harmonie pour respecter le calendrier chargé de la journée qui comporte la discussion des budgets de 4 ministères économiques.