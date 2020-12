Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, a annoncé la création d’une nouvelle académie qui aura pour mission la formation des agents des finances, de l’économie et de l’appui à l’investissement.

Intervenant lors d’une séance plénière tenue mardi 1er décembre à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour discuter les deux projets du budget de l’Etat et de la loi de finances 2021, il a rappelé que cette nouvelle structure vient s’ajouter aux autres établissements assurant une formation continue aux agents: l’école nationale de la finance et l’école de la douane.

Kooli a affirmé que le budget de son département a été préparé sur la base de 11 programmes clairs et intégrés visant à améliorer la rentabilité du ministère, ajoutant que la commission des finances est en train d’examiner cette liste programme par programme.

Et de préciser que la nouvelle structure du ministère (fusion des ministères des finances et de l’investissement) n’affectera pas son travail, étant donné que son budget est basé sur le financement des programmes et que la vision générale du budget 2021 a été fixée selon des mécanismes scientifiquement étudiés.

Il a également souligné que son département est en train d’améliorer le système d’information de ses différentes structures, y compris le système d’information de la direction générale de la douane tunisienne.

Kooli a salué le rôle important que revêt les agents de la douane précisant que le corps de la douane est l’un des corps sur lesquels repose l’économie tunisienne et qu’il est l’une des garanties de sa stabilité et de sa prospérité.

Au sujet de la détérioration de l’infrastructure des administrations publiques relevant du ministère des finances, le ministre a affirmé que son département œuvre à améliorer les conditions de travail des agents tout en précisant: “Nous allons fournir des logements aux agents des recettes des finances afin qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions”.