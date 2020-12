L’ATB amorce une profonde transformation de la banque et se trace une trajectoire de succès. Elle se donne un nouvel élan pour ancrer un plus fort positionnement auprès de la clientèle Retail et réinventer un parcours client orienté davantage sur l’écoute des besoins de celui-ci.

La campagne institutionnelle baptisée ‘’Nouvel Elan‘’ révèle cette nouvelle impulsion de transformation de la banque pour plus de proactivité et de proximité avec sa clientèle.

A travers ce programme intégré, la banque veut investir le segment du Retail et attirer une clientèle privée. La banque développera des offres appropriées de plus en plus personnalisées.

L’ATB s’engage aussi dans une nouvelle orientation focalisée sur la centralité du client pour se rapprocher de celui-ci et être à l’écoute de ses besoins évolutifs. Elle compte améliorer son expérience client à la fois en agence et via les canaux du digital. A ce titre, le projet de réorganisation, vise à faire gagner la banque en fluidité et à améliorer sa réactivité. La transformation du système d’information et l’acquisition du T24 s’inscrivent dans cette perspective.

Au niveau de l’amélioration de l’accueil et du confort des clients dans les agences, il est prévu l’extension du réseau d’agences et la modernisation des aires de vente. Des espaces de privilège ont été réservés pour la clientèle Elite afin de leur assurer des services plus rapides. Un service continu est offert à tous les clients grâce à des terminaux opérant 24/7.

Toujours dans le but de renforcer sa proximité avec la clientèle et de s’adapter à leurs besoins, la banque compte reproduire l’expérience réussie du centre d’affaires de Sfax dans d’autres villes du Sahel, du nord et dans le grand Tunis.

La clôture avec succès de l’emprunt Obligataire Subordonné le 30 octobre 2020 couronnée par la collecte de 100 Millions de dinars a donné le branle à la banque et aux équipes pour amorcer le changement. C’est une première qu’une banque Tunisienne parvienne à lever un pareil montant en une période de 11 jours.

Ce programme de transformation bénéficie du soutien de l’Arab Bank, première banque en Jordanie déployant un réseau de plus de 600 agences réparties sur les 5 continents.

Celle-ci met au service de l’ATB son savoir-faire et son expertise pour lui donner toutes les chances de réussite. Cet appui renforcera le savoir-faire de l’ATB et lui donnera des ailes pour accélérer sa progression et rayonner dans le secteur bancaire tunisien.