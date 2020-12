Une journée internationale de la Méditerranée sera célébrée chaque année le 28 novembre, en vue de promouvoir une identité méditerranéenne commune, telle est la principale décision adoptée par le 5ème Forum Régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM) tenu le 27 novembre sur le thème ” 25 ans : construire une Méditerranée plus forte “.

Ce forum, qui a réuni notamment les ministres des Affaires étrangères des 42 Etats membres de l’UpM, a mis en évidence les domaines dans lesquels l’union doit redoubler d’efforts pour relever les défis actuels et futurs.

Il s agit de concentrer particulièrement, les efforts pour l’année à venir sur une intégration plus poussée des économies par la promotion du commerce et des investissements, l’encouragement de l’action en faveur du climat et des modèles de croissance durables, et le soutien à la transformation digitale, tout en maintenant l’accent mis depuis longtemps par l’UpM sur l’émancipation et l’emploi des femmes, en particulier des plus jeunes.

L’UpM célèbre cette année le 25 anniversaire du démarrage du processus euro-méditerranéen de Barcelone.