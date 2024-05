L’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Ciheam-IAMM) a annoncé, vendredi, l’ouverture des inscriptions pour le “Prix de l’Innovation Jeunesse CIHEAM pour la Transition Verte et Bleue en Méditerranée”. L’appel est ouvert du 20 mai AU 15 août 2024.

Le “Prix de l’Innovation Jeunesse CIHEAM pour la Transition Verte et Bleue en Méditerranée” récompensera une solution innovante (produit/service scientifique ou entrepreneurial) au moins dans une phase pilote, développée par un jeune de la Méditerranée (homme ou femme), de moins de 39 ans et mise en œuvre dans un pays de la région. L’innovation doit démontrer sa capacité à contribuer à la durabilité environnementale, sociale et économique des systèmes alimentaires méditerranéens.

Le lauréat sélectionné recevra une bourse de 10 000 €, une médaille du CIHEAM et un certificat. D’autres récompenses seront également attribuées sous la forme d’une bourse d’étude d’un an pour le “Master Open Innovation and Youth Entrepreneurship” au CIHEAM Bari, et d’un stage dans l’une des entreprises.

La cérémonie de remise des prix aura lieu lors d’une session spéciale du CIHEAM à “ECOMONDO – The Green Technology Expo”, l’une des foires les plus importantes au monde dédiée à l’économie verte et circulaire, qui se tiendra à Rimini, Italie, du 5 au 8 novembre 2024.

Le Prix de l’Innovation Jeunesse a été initié en 2022 pour récompenser les solutions innovantes, conçues et mises en œuvre par les jeunes, afin d’accélérer les processus de transition verte et bleue vers des systèmes alimentaires plus durables, inclusifs et équitables en Méditerranée.

L’édition 2024 est lancée avec le soutien de trois partenaires à savoir l’Union pour la Méditerranée (UpM), l’Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED) et l’Union des Confédérations d’Entreprises Méditerranéennes (BusinessMed).