Aménager un potager où les parents en situation précaire peuvent exercer la culture vivrière de plantes potagères destinées à l’autoconsommation, est la finalité de l’initiative “Kidchen”, lancée par l’ONG tunisienne “Wallah We Can”.

L’idée était, au début, de produire de quoi subvenir aux besoins des élèves dans un internat à Makthar, une localité de la région de Siliana (nord-ouest de la Tunisie), connue pour son hiver glacial.

Selon le fondateur de l’association Wallah We Can, l’idée a été révisée en faveur d’une solution plus durable, plus productible et qui engage les parents des élèves.

Il s’agit concrètement de former les parents aux pratiques de l’éco-agriculture pour qu’ils nourrissent eux-mêmes leurs enfants-élèves et vendre l’excédent de la production.

Un habitant de la région a loué, alors un terrain de 8 hectares, à l’ONG, à un prix très symbolique.

Sur ce terrain proche d’un lac collinaire, l’association va cultiver des plantes maraichères pour aussi garantir une alimentation saine aux élèves habitués à des repas composés principalement de pâtes et du pain.

Des agronomes, diététiciens et des partenaires des ministères de l’Education et de l’Agriculture et de l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricole sont associés à ce projet d’économie sociale et solidaire.

Ils vont bientôt entamer des cours au profit des parents dans le domaine du micro-maraîchage biologique intensif .

L’objectif de l’ONG est en premier lieu de donner la chance à ces parents de devenir des micro-agriculteurs et de leur assurer des emplois stables afin de les faire sortir de la précarité.

En deuxième lieu, il s’agit d’approvisionner la cantine scolaire en fruits et légumes nécessaires pour garantir des repas sains et équilibrés aux enfants dont l’alimentation au sein de cette cantine se limite souvent aux pâtes et au pain.

L’association prévoit ensuite de commercialiser l’excédent de la production sous l’étiquette Kidchen.

Les revenus des ventes vont aider à payer les parents impliqués et leur garantir une certaine autonomie financière.