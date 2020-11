Les députés ont appelé lundi à l’application du code des collectivités locales, en particulier, le chapitre relatif aux conseils régionaux. Ils ont insisté sur l’urgence de trouver des solutions au phénomène de dissolution des conseils régionaux.

Dans leurs interventions lors de la discussion du projet de budget du ministère des Affaires locales et de l’environnement au titre de 2021, les députés ont également pointé l’interférence entre police municipale et police environnementale et le faible rendement de celle-ci.

Le député Hatem Mliki (hors groupe) a fait observer qu’entre 70 et 80 conseils régionaux ont été dissous, appelant à la nécessité d’accorder toute l’importance nécessaire au pouvoir local.

La députée Sameh Dammak (Qalb Tounès)a, de son côté, critiqué la non application de la loi sur le partenariat entre les secteurs public et privé ainsi que l’absence de textes d’application du code des collectivités locales

Marwa Ben Tamrout (Ennahdha) s’est pour sa part interrogée sur l’avancement des préparatifs du ministère en prévision du Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba en 2021.

Le député Marwane Felfel (Tahya Tounès) a critiqué le travail de la police environnementale, faisant observer qu’il existe une interférence entre le travail de celle-ci et les interventions de la police municipale.

Pour la députée Olfa Tarras (Groupe Watania) le budget réservé au ministère est loin de couvrir toutes ses activités.

Le député Ahmed Sghaier (Parti Destourien Libre) a recommandé la révision du code des collectivités locales, soulignant la nécessité d’actionner le conseil supérieur des collectivités locales.