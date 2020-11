Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’Investissement, Ali Kooli, s’est engagé, lundi, lors d’une rencontre virtuelle avec le président du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), Bandar Hajjar, à tout mettre en œuvre pour accélérer la conclusion d’accords concernant les projets en cours de négociation avec la banque et finaliser les études techniques retardées par la pandémie.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la BID est l’un des principaux partenaires de la Tunisie, étant donné ses contributions au financement de plusieurs projets de développement dans plusieurs domaines à l’instar de l’agriculture, l’électricité, le gaz, les ressources hydrauliques, la santé et le commerce extérieur.

De son côté, Hajjar a réitéré l’engagement, de son institution à poursuivre son appui financier et technique à la Tunisie et à réagir positivement avec les demandes et propositions susceptibles d’accélérer la réalisation des projets en cours de négociation.