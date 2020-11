Le président de la République Kaïs Saïed a décoré, vendredi, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud Al-Ali, des insignes de Grand officier de l’Ordre de la République, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

A cette occasion, le chef de l’Etat s’est félicité des relations historiques liant la Tunisie et l’Arabie Saoudite, réitérant sa détermination à les renforcer davantage et à diversifier les domaines de coopération bilatérale, dans l’intérêt des deux pays et peuples frères.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, l’ambassadeur saoudien a fait part de la volonté de son pays d’approfondir les liens fraternels avec la Tunisie et de promouvoir les perspectives de coopération entre les deux pays.